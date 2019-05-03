Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия

Договор о запрещении ядерного оружия не способствует разоружению, – заявили в Москве

Фото: Pixabay

МИД России обозначил позицию страны по поводу ядерного разоружения во время выступления в Нью-Йорке. Дипведомство выступило против немедленной денуклеаризации и в частности – против Договора о запрещении ядерного оружия.

Текст выступления делегации на сессии Подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия ДНЯО был размещен на сайте МИД РФ.

"Мы не готовы поддерживать усилия некоторых государств по немедленному запрещению ядерного оружия. Уважительно относимся к их позиции и понимаем ее побудительные мотивы. Вместе с тем, считаем ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия. Эта инициатива не способствует ядерному разоружению, подрывает ДНЯО и провоцирует нарастание противоречий между его участниками", – говорится в заявлении российского дипведомства.

Российские делегаты отметили значимость вклада страны в ядерное разоружение – со времен "холодной войны" ядерный арсенал страны уменьшился более чем на 85%. Также в выступление упомянуто, что Россия выполнила условия всех заключенных договоренностей: Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) 1991 года, Московского договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года, Договора между Россией и США о дальнейших мерах по сокращению и ограничению СНВ 2010 года.

Кроме того, в выступлении шла речь о нарушениях Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со стороны США, которые в итоге вышли из соглашения в феврале 2019 года.

"Все идет к тому, что одно из ключевых разоруженческих соглашений уже в августе прекратит свое действие. Считаем это серьезнейшей ошибкой, ответственность за которую с США должны разделить поддержавшие их страны НАТО", – заявила российская делегация.

Это и другие нарушения договоренностей в сфере разоружения делают невозможным Договор о запрещении ядерного оружия в настоящее время, считает МИД России.

Ранее Кремль ответил на предложение Трампа по ядерному разоружению. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Москве нужны более конкретные предложения.

Также сообщалось, что Москва считает необходимым согласовать с Вашингтоном совместное заявление о недопустимости ядерного конфликта.

"Еще раз подчеркиваю, что нам бы хотелось убедить наших американских коллег в том, что с учетом происходящего было бы весьма своевременно согласовать совместное заявление о недопустимости ядерного конфликта, ядерной войны", – заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в преддверии третьей сессии Подготовительного комитета Обзорной конференции 2020 года по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Отметим, что в последние месяцы серьезно обострилась ядерная угроза в мире после того, как Россия и США вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности. И американцы, и россияне начали заниматься усовершенствованием ядерного потенциала. Так, ранее в России даже пригрозили ядерными ударами неядерным странам за сотрудничество с США.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"