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Россия высылает двух немецких дипломатов: подробности скандала

12 декабря, 11:39

Сотрудникам немецкого посольства дали неделю, чтобы покинуть страну

/ Фото: Flickr

Москва решила, как отомстить Германии за выдворение двух российских дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии в Берлине этим летом, и тоже объявила "персоной нон грата" сотрудников немецкого посольства.

В связи с этим 12 декабря в МИД РФ был вызван посол ФРГ в России Гезе фон Гайр, которому "выразили протест" из-за решения Берлина и вручили ноту о выдворении дипломатов.

"Руководствуясь принципом взаимности и статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, российская сторона в порядке ответной меры приняла решение об объявлении "persona non grata" двух сотрудников посольства ФРГ в России", – гласит опубликованное коммюнике.

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Немецким дипломатам дали неделю, чтобы выполнить постановление МИД.

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Напомним, 40-летного этнического чеченца Зелимхана Хангошвили, ветерана Чеченской войны, в которой он принимал участие против РФ, застрелили в берлинском парке по пути на пятничную молитву 23 августа. В Германию он бежал в 2016 году и попросил политубежища, но получил отказ.

Убийцу удалось задержать – им оказался гражданин России. В Берлин он прибыл незадолго до убийства и готовился быстро покинуть город.

В российском посольстве такой шаг Германии назвали "безосновательным и недружественным" и заявили о непричастности Москвы к убийству Хангошвили.

Однако министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр потребовала принять дополнительные меры в отношении России, обвинив ее спецслужбы в причастности к случившемуся.

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Россия Германия убийство грузин дипломаты чеченец

Источник: Сегодня

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