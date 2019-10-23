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Россия закончила поставлять С-400 в Турцию

23 октября, 14:56

Москва и Анкара обсуждают новые контракты по российским ЗРК

С-400. Фото: REUTERS/Vitaly Nevar

С-400. Фото: REUTERS/Vitaly Nevar

Россия поставила Турции все элементы систем противовоздушной обороны С-400.

Об этом сообщил 23 октября глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, отметив, что все компоненты были доставлены за 72 авиарейса.

Читайте также: Тактическая победа Москвы: как Штаты накажут Турцию за покупку российских С-400

На данный момент россияне обучают турецких военных обращению с техникой.

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"По завершении программы обучения комплекс будет поставлен на боевое дежурство турецкой стороной", – заявил Михеев.

Кроме того, по его словам, Россия и Турция ведут переговоры о дополнительных поставках ЗРК С-400. В частности, обсуждаются "опцион, финансовая модель, сроки поставок".

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Напомним, что контракт на поставку систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов Турция и Россия заключили в 2017 году. В июле 2019 года были совершены первые поставки в Турцию компонентов ЗРК, доставка компонентов второй батареи началась 27 августа.

Это вызвало резкую реакцию со стороны США и НАТО в целом. В частности, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что системы С-400 не будут включены в единую систему противовоздушной и противоракетной системы НАТО.

Мы также писали, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов может очень отрицательно отразиться на турецком оборонпроме. Более подробно об этом читайте в статье "Проклятье С-400: военный эксперт объяснил, как покупка российских ЗРК ударит по Турции" на нашем сайте.

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Россия Турция пво ракетный комплекс ЗРК с-400 рособоронэкспорт

Источник: Интерфакс

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