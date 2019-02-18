Россия закрыла для судоходства район у Керченского пролива: готовятся стрельбы
Судоходство в море недалеко от Керченского пролива было закрыто для проведения стрельб
Россия закрыла для судоходства район в Азовском море район недалеко от Керченского пролива. Это было сделано в связи с проведением стрельб. Учения пройдут в западной части Темрюкского залива 18-20 февраля, сообщает "Украинский милитарный портал".
Также сообщается, что на минувших выходных, в ночь на 17 февраля, россияне проводили радиотехнические учения на выходе из Керченского пролива в Черное море.
Целью учений было обнаружение потерянной радарной цели Киз-Аульским и Такильским радиотехническими постами наблюдения, которые расположены в южной части Керченского пролива в Черном море.
Стоит отметить, что эти учения проходили в районе, где 25 ноября 2018 года Россия устроила нападения на три украинских военных катера и захватила украинских моряков.
Напомним, недавно мы сообщали об очередных учениях оккупантов в Крыму, в ходе которых были задействованы армейские подразделения Черноморского флота РФ, танки, БТР и авиация. Целью учений была отработка навыков противодействия диверсантам и нападению на танковую колонну.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Россия закрыла для судоходства район у Керченского пролива: готовятся стрельбы". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Азовском море прошли масштабные учения с кораблями, артиллерией и самолетами: видео
В учениях были задействованы силы Госпогранслужбы и ВМС