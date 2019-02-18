Россия закрыла для судоходства район у Керченского пролива: готовятся стрельбы

Судоходство в море недалеко от Керченского пролива было закрыто для проведения стрельб

Российский корабль. Иллюстрация. Фото: Минобороны РФ

Россия закрыла для судоходства район у Керченского пролива: готовятся стрельбы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aa6/6f3/5c5aa66f34e65.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aa6/6f3/5c5aa66f34e65.jpg 2019-02-18T19:27:00+02:00 Россия Судоходство в море недалеко от Керченского пролива было закрыто для проведения стрельб

Россия закрыла для судоходства район в Азовском море район недалеко от Керченского пролива. Это было сделано в связи с проведением стрельб. Учения пройдут в западной части Темрюкского залива 18-20 февраля, сообщает "Украинский милитарный портал".

Также сообщается, что на минувших выходных, в ночь на 17 февраля, россияне проводили радиотехнические учения на выходе из Керченского пролива в Черное море.

Целью учений было обнаружение потерянной радарной цели Киз-Аульским и Такильским радиотехническими постами наблюдения, которые расположены в южной части Керченского пролива в Черном море.

Стоит отметить, что эти учения проходили в районе, где 25 ноября 2018 года Россия устроила нападения на три украинских военных катера и захватила украинских моряков.

Напомним, недавно мы сообщали об очередных учениях оккупантов в Крыму, в ходе которых были задействованы армейские подразделения Черноморского флота РФ, танки, БТР и авиация. Целью учений была отработка навыков противодействия диверсантам и нападению на танковую колонну.

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