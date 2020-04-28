Россия заняла 8-е место в мире по количеству заразившихся коронавирусом

За минувшие сутки в РФ обнаружили еще больше 6,4 тысячи новых инфицированных

Россия, которая накануне обогнала Китай по количеству людей с подтвердившейся коронавирусной болезнью, стремительно продолжает шествие в мировые лидеры по этому показателю.

Как сообщили 28 апреля в оперативном штабе РФ по противодействию коронавирусу, за прошлые сутки в стране обнаружили 6411 новых пациентов с COVID-19, из них 3075 – в Москве.

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Таким образом, совокупное количество инфицированных в России превысило 93,5 тыс. человек (из них 48,4 тыс. в столице). Это на тысячу больше, чем в Иране, который уступил РФ восьмое место в антирейтинге стран по количеству заразившихся.

При этом за последние сутки в России от вируса скончались еще 72 человек, и теперь количество жертв эпидемии достигло 867. По этому показателю РФ уступает Ирану, где умерли уже более 5,8 тыс. заразившихся.

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Также с начала эпидемии 8456 российских пациентов выздоровели, из них 1110 – за минувшие сутки.

Напомним, что одной из жертв коронавируса в России стал также священник из окружения патриарха Русской православной церкви Кирилла – настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин.

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Также новости "Сегодня" сообщали, где от эпидемии прячут президента РФ Владимира Путина.

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