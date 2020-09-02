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Россия запросила у Германии биоматериал Навального

2 сентября, 01:43

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Российская Генпрокуратура также просит копию медицинской карты

Генпрокуратура России направила в Министерство юстиции Германию запрос с просьбой ответить на почти 20 вопросов по лечению, диагнозу и результатам экспертизы состояния российского оппозиционера Алексея Навального, а также предоставить биологический материал для сравнительного исследования. Об этом сообщает ТАСС.

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"Прошу... отобрать у Навального А. А. биологический материал для сравнительного исследования (кровь, мочу, слюну, волосы, срезы ногтевых пластин, буккальный эпителий)", – говорится в запросе.

Также Россия просит предоставить ей заверенные копии судебно-медицинских экспертиз и иных проведенных исследований, а также копии медицинской карты пациента.

Согласно запросу, прокуратура России просит опросить лечащих врачей Навального и выяснить его диагноз при поступлении в клинику, а также пояснить установленный диагноз в настоящее время.

Российским правоохранителям также интересно, какие биологические образцы отбирались у Навального и каковы результаты их экспертизы.

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"Какие клинические данные указывают на интоксикацию вещества из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы?" – цитирует издание один из вопросов документа.

Напомним, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Алексея Навального, который находился на борту. Политика экстренно госпитализировали, он впал в кому. Позже Алексея Навального перевезли в больницу в Германии. Немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен.

28 августа берлинская клиника "Шарите" сообщила, что российский оппозиционер Алексей Навальный все еще находится в коме, но угрозы для жизни нет.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия Германия отравление анализы Алексей Навальный
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