Россия запускает свою вакцину от коронавируса в гражданский оборот

Первую партию российской вакцины от коронавируса, которую отказались использовать в США, выпустили в гражданский оборот. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.
"Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Sputnik V", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот", – говорится в сообщении.
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Как отмечается, в ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы.
Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что РФ первой в мире зарегистрировала препарат от COVID-19 и им уже успела привиться его дочь.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что "путинскую" вакцину от коронавируса назвали рискованным экспериментом на людях, ведь, согласно глобальным стандартам в изучении и испытании вакцин, разработанным ВОЗ, третья фаза предполагает испытания на нескольких тысячах человек, чего не было сделано.
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