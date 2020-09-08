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Россия запускает свою вакцину от коронавируса в гражданский оборот

8 сентября, 09:54

Денис Беспалов Денис Беспалов

В ближайшее время ожидаются поставки первых партий препарата в регионы РФ

Первую партию российской вакцины от коронавируса, которую отказались использовать в США, выпустили в гражданский оборот. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

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"Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Sputnik V", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, в ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы.

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Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что РФ первой в мире зарегистрировала препарат от COVID-19 и им уже успела привиться его дочь.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что "путинскую" вакцину от коронавируса назвали рискованным экспериментом на людях, ведь, согласно глобальным стандартам в изучении и испытании вакцин, разработанным ВОЗ, третья фаза предполагает испытания на нескольких тысячах человек, чего не было сделано.

Видео: Пул №3/Telegram

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вакцина коронавирус

Источник: Сегодня

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