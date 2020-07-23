Россия запустила космический спутник-оружие: что заявили США и Великобритания

Великобритания и США обвинили Россию в запуске оружия-спутника в космосе.

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В заявлении главы космического управления Великобритании говорится: "Мы обеспокоены тем, как Россия проверила один из своих спутников, выпустив снаряд с характеристиками оружия".

Об этом пишет ВВС.

В своем заявлении вице-маршал авиации Харви Смит, глава космической дирекции Великобритании, сказал: "Подобные действия угрожают мирному использованию космоса и создают опасность для мусора, который может представлять угрозу для спутников и космических систем, от которых зависит мир".

"Мы призываем Россию избегать в дальнейшем подобных испытаний. Мы также призываем Россию продолжать конструктивно работать с Великобританией и другими партнерами для поощрения ответственного поведения в космосе", – говорится в заявлении.

Инцидент усилит опасения новой гонки вооружений в космосе, ведь другие страны также изучают технологии, которые могут быть использованы в качестве оружия в космосе.

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В связи с этим последним инцидентом американский генерал Джей Рэймонд, возглавляющий космическое командование США, заявил, что имеются доказательства "того, что Россия провела неразрушающий контроль космического противоспутникового оружия".

Он сказал, что Россия "вывела новый объект на орбиту" со спутника.

Генерал Рэймонд добавил: "Это еще одно свидетельство постоянных усилий России по разработке и испытанию космических систем и соответствует опубликованной военной доктриной Кремля по применению оружия, которое подвергает риску американские и союзные космические активы".

Это российское испытание того, что американцы называют противоспутниковым оружием, является частью модели недавней российской космической деятельности. В феврале американские военные заявили, что два российских спутника маневрировали рядом с американским, а в апреле Москва провела испытания наземного спутникового перехватчика.

Только четыре страны – Россия, США, Китай и Индия – продемонстрировали противоспутниковые возможности за последние десятилетия. Противоспутниковые боеголовки были подняты на самолеты или ракеты, а спутники также освещались лазерами.

Но Москва также явно рассматривает возможность использования одного спутника для "убийства" другого. Интерес к такому оружию растет, учитывая зависимость человечества от спутников для различных целей, таких как сбор информации, связь, навигация и раннее предупреждение.

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Не существует договора, запрещающего или ограничивающего такое оружие, хотя ряд стран выступали за какое-то соглашение, чтобы сделать именно это.

Но в военном отношении космос уже стал новой границей, когда несколько стран организовывают в своих вооруженных силах конкретные команды для решения как оборонительных, так и наступательных аспектов защиты своих основных космических систем.

Ранее сообщалось, что SpaceX отправила на орбиту невидимый спутник.

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