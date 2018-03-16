Россия завела дело по отравлению дочери Скрипаля

Сегодня, 16:54

Следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании

Место травления. Фото: AFP
Место травления. Фото: AFP

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело в связи с отравлением Юлии Скрипаль на территории Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

Расследование проводится по факту покушения на умышленное убийство.

"Расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права. Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов, а также следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании", – говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой недели стало известно, что в Великобритании был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В понедельник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс-сотрудник ГРУ был отравлен разработанным в России веществом из группы нейропаралитических агентов "Новичок" и России следует до вечера вторника, 13 марта, дать ответ в связи с этим инцидентом.

Однако никаких пояснений Лондону Москва не предоставила.

Тогда Великобритания приняла решение выслать из страны 23 российских дипломата и прекратить все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие на британской территории, по всей вероятности, отдал президент России Владимир Путин.

США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором они обвинили Россию в отравлении экс-шпиона и его дочери.
Россия, отравление, следком РФ, Скрипаль
Источник:

"Сегодня"

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