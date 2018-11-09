Россия заявила о нежелании тратить время на анализ новых санкций США

Москва не будет тратить время на анализ новых антироссийских санкций ввиду их недейственности. Об этом в комментарии агентству ТАСС заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его совам, Россия продолжит заниматься развитием всех сфер Крыма. "Никакие внешние воздействия или наскоки на этот курс не влияют. Эти американские шаги настолько малозначимы, безосновательны и бессильны по своей сути, что тратить сейчас усилия и время на их анализ было бы с нашей стороны контрпродуктивно", — сказал дипломат.

Он уточнил, что Москва, "по большому счету, игнорирует подобного рода враждебные проявления, и если и решит ответить на санкции, то по совокупности обстоятельств".

Как сообщалось, что Минфин США расширил санкции против России по Украине и Крыму, добавив туда трех физических лиц и девять организаций, среди которых оказались санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", курорт "Мрия".

Ранее советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности сообщил, что у него есть неприятная новость для Кремля – новые санкции будут. У США еще остаются идеи, как наказать Россию из-за войны на Донбассе, вмешательство в выборы и отравление Скрипалей.

Напомним, что, по мнению главы Счетной палаты РФ, если Вашингтон введет дополнительные санкции в отношении России, у экономики страны начнется рецессия.