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Россиян атакуют медведи: более 60 опасных животных застрелили на Камчатке

20 августа, 04:22

За последние 10 лет численность медведей на Камчатке, по подсчетам ученых, увеличилась на 6 тысяч особей

/ Фото: Pixabay

На Камчатке с начала года застрелено более 60 медведей, представляющих опасность для людей.

Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

За последние 10 лет численность медведей на Камчатке, по подсчетам ученых, увеличилась на 6 тыс. особей. Участились случаи появления медведей в населенных пунктах, которые привлекают хищников свалками пищевых отходов.

В агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира  сообщили, что каждую неделю в российское ведомство на Камчатке поступает 15-20 сообщений о появлении медведей вблизи человеческого жилья.

На Камчатке в результате нападения медведей с начала года погибли три человека. В мае хищник убил 51-летнего рыбака, а в июне – 43-летнего сотрудника золоторудного горно-металлургического комбината, а в августе – 41-летнего работника рыбоперерабатывающего предприятия 

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Камчатский медведь — самый крупный из бурых медведей в России. Длина его тела вместе с головой – 180-245 см, высота в холке – 125-135 см. Вес некоторых особей достигает 600 кг. Популяция медведей на Камчатке превышает 20 тыс. особей.

Напомним, что ранее в России медведь разрыл могилу и утащил покойника

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Ранее сообщалось, что из-за 70 голодных медведей закрыли популярный туристический маршрутна российской Камчатке.

Такая ситуация сложилась у реки Хакыцин. Там животные обычно ловят рыбу во время нереста. В этом году ее мало, и хищники голодают. Между ними часто вспыхивают драки за еду.

Поскольку медведи ведут себя слишком агрессивно, людям туда соваться не стоит. Так считают в администрации заповедника. И добавляют: если в последующие годы рыбы не станет больше, туристические программы по данному маршруту придется вообще закрыть.

Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году медведь напал на двоих подростков в Мильковском районе Камчатского края России, один из них погиб. После нападения охотниками пришлось застрелить агрессивное животное.

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Россия охота медведь камчатка

Источник: Интерфакс

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