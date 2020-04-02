Россиян обязали просить разрешения на каждый выход из дома

В России, где растет количество смертей от коронавируса, власти усиливают меры по контролю за соблюдением режима полной самоизоляции. Так в Нижегородской области ввели оформление заявок, с помощью которых жители смогут покинуть место проживания или переехать, – подтвердить их можно будет с помощью QR-кода. Соответствующий указ подписал губернатор Новгородской области Глеб Никитин.

Теперь гражданам России для того, чтобы покинуть свое место проживания (пребывания), необходимо оформить заявку с помощью сервиса "Карта жителя Нижегородской области". Гражданам, не имеющим в пользовании смартфонов, подачу заявок на перемещения вне места жительства (пребывания) нужно осуществлять по единому номеру "112" в Нижегородской области

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"Указ не устанавливает монополию или обязательность этого способа подтверждения. Он разработан для вашего удобства. Например, медики или волонтеры могут предъявить удостоверение при его наличии. Подтвердить свое право нахождения на улице человек может необходимостью погулять с собакой или вынести мусор. Сотрудник, правда, может затребовать доказательство того, что вы рядом с домом, например, попросить предъявить ему паспорт", - сказал Глеб Никитин.

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