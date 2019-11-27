Россиян заставят чипировать пчел: новый закон рассмешил соцсети

Россиян, которых раньше власти не сумели обязать кастрировать своих животных, хотят обязать их хотя бы регистрировать, и не только привычных собак, котов либо домашний скот, но даже рыб и пчел.
Разработанный Министерством сельского хозяйства РФ законопроект внесут в Госдуму до конца 2019 года. Сейчас он проходит экспертизу в правительстве России.
Инициатива уже вызвала недоумение у россиян и рассмешила украинцев в соцсетях. Особенно их смутило обязательное "закрепление или введение в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации", то есть чипирование.
В список животных, обязательных к регистрации, предположительно попадут собаки, кошки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, рыбы и "иные водные животные", домашняя птица, пчелы, олени, лошади, свиньи, ослы, мулы, верблюды и лошаки.
Ранее российский власти взбесили жителей другой идеей – экспертный совет при правительстве РФ предложил ввести дополнительный налог на колбасные изделия в размере 160 рублей на один килограмм.
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