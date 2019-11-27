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Россиян заставят чипировать пчел: новый закон рассмешил соцсети

27 ноября, 17:04

Правительство России разрабатывает новую нелепую норму для граждан

/ Фото: Pixabay

Россиян, которых раньше власти не сумели обязать кастрировать своих животных, хотят обязать их хотя бы регистрировать, и не только привычных собак, котов либо домашний скот, но даже рыб и пчел.

Разработанный Министерством сельского хозяйства РФ законопроект внесут в Госдуму до конца 2019 года. Сейчас он проходит экспертизу в правительстве России.

Инициатива уже вызвала недоумение у россиян и рассмешила украинцев в соцсетях. Особенно их смутило обязательное "закрепление или введение в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации", то есть чипирование.

В список животных, обязательных к регистрации, предположительно попадут собаки, кошки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, рыбы и "иные водные животные", домашняя птица, пчелы, олени, лошади, свиньи, ослы, мулы, верблюды и лошаки.

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Ранее российский власти взбесили жителей другой идеей – экспертный совет при правительстве РФ предложил ввести дополнительный налог на колбасные изделия в размере 160 рублей на один килограмм.

Напомним, что ранее в этом месяце в России побили самый невообразимый уровень цензуры, запретив показ на театральном фестивале в Москве спектакля по мотивам "Чиполлино", в котором усмотрели несколько политических шуток. Как на это отреагировали соцсети, вы можете узнать в статье на нашем сайте.

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Россия питомцы Госдума РФ домашние животные

Источник: Сегодня

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