Россиян зовут голосовать за "коронацию" Путина даже в подъездах и дворах

Голосование за поправки к Конституции РФ растянется на неделю

В России пытаются максимально облегчить гражданам участие в запланированном на 1 июля референдуме о поправках к Конституции РФ, которые позволят президенту Владимиру Путину беспрерывно править не до 2024, а до 2036 года.

Так, власти Хабаровского края сообщили, что голосование за поправки будет проходить с 25 июня по 1 июля.

"Жители смогут выбрать как удобный для себя день, избирательный участок, так и форму голосования. Так, с 16 июня в регионе начали работать участковые комиссии, которые принимают заявления от тех, кто намерен проголосовать вне избирательных участков… Такие площадки можно организовать на улице, придомовых территориях, во дворах школ и прочее", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, при подаче обращения в участковую комиссию допускается как письменная, так и устная форма обращения, в том числе переданная через иных друзей, родственников, знакомых и т. д.

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"При этом для создания наиболее комфортных и безопасных условий голосования необходимо указывать удобную дату, а также контактный телефон для оповещения. В согласованные день и время к дому заявителя прибудут члены комиссии, оповестят о готовности провести голосование на придомовой территории или подъезде", - сообщили в правительстве Хабаровского края.

Изначально голосование было назначено на 22 апреля, но из-за эпидемии COVID-19 проведение референдума отложили.

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Ранее новости "Сегодня" разбирались в вопросе, почему Кремль так спешит с голосованием по Конституции и какие неожиданности могут подстерегать российские власти на пути к "народной легализации" пожизненного правления Путина.

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