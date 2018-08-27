Россиянам не разрешили потрогать "Армату"

Сегодня, 05:15

Боевую машину огородили столбиками, к ней никого не подпускают

Танк Т-14 «Армата». Фото: MilitaryArms.ru
Танк Т-14 «Армата». Фото: MilitaryArms.ru

Гостям форума "Армия-2018" в Подмосковье не дали возможности приблизиться к танку Т-14 "Армата". Об этом посетители мероприятия в Кубинке рассказали радиостанции "Говорит Москва".

По их словам, боевую машину огородили столбиками, к ней никого не подпускают. Хотя к другим экспонатам выставки доступ открыт.

Радиостанции не удалось получить комментарии организаторов.

О том, что гости форума смогут беспрепятственно приближаться к "Армате", писали СМИ, анонсировавшие "Армию-2018". Например, подобная информация содержится в материале агентства ТАСС, посвященном открытию выставки. Об этом же сообщал телеканал "Звезда".

Созданный на платформе "Армата" танк Т-14 первый раз был публично показан в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа.

Накануне сообщалось, что в США признали российскую "Армату" бесполезной.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко принял участие в открытии выставки военной техники и вооружения на Михайловской площади в Киеве, посвященной празднованию 27-й годовщины независимости страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, украинский лидер вручил представителям воинских частей сертификаты на вооружение и технику. В частности, военные получили новые переносные противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П" и легкие переносные ракетные комплексы "Корсар".

Кроме того, на выставке представлены такие образцы вооружения, как зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", танк БМ "Оплот", танк Т-72АМТмодернизированный танк Т-64БВ, БМП-1Т с боевым модулем "Копье", бронетранспортеры БТР-3ДА, БТР-4Е, бронированный санитарно-эвакуационный автомобиль БММ-4С, а также тактическую бронированную колесную машину "Дозор-Б", специализированные бронированные автомобили "Халк", "Спартан", "Кугуар". Также киевляне смогут посмотреть на тактические беспилотные авиационные комплексы различных модификаций и образцы крупнокалиберных снарядов украинского производства, изготовленные по стандартам НАТО.

Ранее в сети появились первые фото новой украинской САУ "Богдана".
танк, вооружение, ракетный комплекс, армата

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