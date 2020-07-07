Россиян просят прекратить есть верблюдов и сурков

На фоне угрозы эпидемии чумы жителей Тувы призывают отказаться от еды из верблюдов и сурков

Из-за обнаруженной на границе с Россией вспышки бубонной чумы жителям РФ советуют забыть о блюдах из верблюдов и сурков.

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В частности, об этом говорится в заявлении Министерства сельского хозяйства республики Тува, которая отделенна границей от Монголии, где и случилась вспышка.

Отмечается, что особую опасность для человека представляют крысы, сурки и верблюды – именно на этих животных живут блохи, которые и переносят возбудителя чумы – чумную палочку.

Помимо прямого контакта с инфицированным, болезнь может передаваться через укус зараженного насекомого, при снятии и обработке шкур зараженных грызунов или туш верблюдов.

На этом фоне рекомендуется не употреблять в пищу мясо этих животных и предпринимать меры профилактики от насекомых.

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Напомним, что очаг бубонной чумы обнаружили также в регионе Внутренняя Монголия на севере Китая, который тоже граничит с РФ. В связи с этим местные власти уже объявили третий уровень опасности.

Впрочем, российский инфекционист Владислав Жемчугов "успокоил" сограждан, напомнив им, что Дальний Восток, включая субьекты РФ – Иркутскую область, Алтай и Туву – являются "тысячелетними природными очагами чумы". Несмотря на это, россиянам не следует опасаться начала чумной эпидемии.

Правда, это сложно, учитывая то, что Россия еще не поборола эпидемию коронавируса.

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