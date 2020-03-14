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Россиянам запретили протестовать против узурпации власти Путиным

14 марта, 06:45

Станислав Кожемякин

Московская мэрия объяснила свой запрет распространением коронавируса

Мэрия российской столицы не согласовала митинг против изменения конституции страны по предложению президента Владимира Путина, который планировали провести 22 марта в Москве в рамках кампании "Нет!".

Об этом у себя в Facebook сообщила одна из заявительниц акции Татьяна Усманова.

В опубликованном на ее странице отказе власти Москвы обосновали свое решение тем, что в городе действует ограничение на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.

В то же время, организаторы акции указали заявленное число участников – до 4,9 тысяч, а мэр Москвы запретил акции с участием от 5 тысяч человек.

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Власти Москвы также посчитали, что предельная заполняемость Новопушкинского сквера меньше необходимой для заявленного числа участников митинга.

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Валентина Терешкова / Фото REUTERS/Evgenia Novozhenina

Кроме того, городские власти не согласовали другие акции против конституционной реформы. Кампания "Нет!" в первой заявке указывала до 50 тысяч участников, но позже подала новое уведомление, сократив их число. Движение "Гражданское общество" подавало заявку о проведении митингов 21 и 22 марта, оно сократило число участников с 25 тысяч человек до 4,5 тысяч, но власти все равно ее отклонили.

Напомним, ранее Роскомнадзор заблокировал сайт, на котором кампания "Нет!" собирала подписи против внесения поправок в конституцию.

Более подробно о последствиях конституционной реформы как для самой России, так и для ее соседей читайте в статье "Еще 16 лет на Кремлевском троне: что нужно знать про "обнуление" Путина" на нашем сайте.

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Россия Москва акция митинг Владимир Путин

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