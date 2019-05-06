Россияне хотят, чтобы Путин вывел войска из Сирии

Двое из пяти российских граждан в той или иной мере боятся повторения афганского сценария

Фото: REUTERS/Omar Sanadiki.

Несмотря на поддержку политики президента Владимира Путина в отношении Сирии, абсолютное большинство россиян хочет, чтобы Вооруженные силы РФ покинули эту страну, где ранее в этом месяце уже погибли российские военнослужащие.

Согласно результатам опроса, проведенного "Левада-центром", за срочное завершение военной операции выступили 55% респондентов, хотя верной политику Кремля в отношении Дамаска считает 51% из них.

В то же время, практически 9 из 10 россиян (87%) не следят совсем за событиями в Сирии или делают это без особого внимания. Внимательно отслеживают за развитием ситуации в этой стране лишь 13% российских граждан.

Одна из причин, почему россияне хотят вывести войска из Сирии – это повторение афганского сценария. С этим в той или иной мере согласны 39% участников опроса, тогда как 60% считают это нереальным либо маловероятным.

В исследовании, которое проводилось 18-23 апреля 2019 года, приняли участие 1625 совершеннолетних россиян из 50 субъектов Российской Федерации.

Напомним, ранее стало известно о гибели четырех российских военнослужащих на территории Сирии, среди которых был и полковник А. Омаров, который принимал активное участие в боевых действиях на территории этой страны.

Мы также писали, что террористическая организация ИГИЛ, для борьбы с которой РФ и отправила в Сирию свои войска на помощь президенту Башару Асаду, была разгромлена.

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