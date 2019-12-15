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Россияне опозорились с логотипом к 75-летию победы

15 декабря, 19:32

На логотипе ко Дню победы россияне перепутали запад с востоком

/ Фото: Reuters, AFP

В ходе подготовки россиян к празднованию 75-й годовщины победы во Второй мировой войне организационный комитет крупно оконфузился с созданием логотипа – на нем цифра выполнена в форме и стилистике стрелок, которые использовал Генеральный штаб армии СССР на своих картах.

"Цифра 75 выполнена в стиле стрелок, на картах Генштаба обозначавших наступление советских войск", – говорится в объяснении Организационного комитета.

Между тем, пользователи социальных сетей заметили, что на логотипе военные удары направлены в правую сторону, где традиционно размещается восток и, таким образом, выходит, что целью советских атак на этом символе получаются центральные города России.

Так, известный публицист Слава Рабинович назвал членов оргкомитета "идиотами", не помнящими, "чьи войска в войну наступали "направо", на восток".

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К его возмущению присоединились и другие пользователи сети, опубликовав свои шутки и язвительные замечания по этому поводу.

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Фото: AFP

Напомним, ранее "Сегодня" писали о то том, как изменился за 75 лет немецкий Кенигсберг, который после Второй мировой отошел Советскому Союзу и стал российским Калининградом.

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Россия День победы логотип соцсети

Источник: Сегодня

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