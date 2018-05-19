Россияне почувствовали себя беднее – исследование

"Слой" жителей среднего класса в России уменьшился по сравнению с 2017 годом, а доля малообеспеченных увеличилась. Об этом свидетельствуют данные всероссийского исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в январе 2018 года.

Согласно данным, сегодня к среднему классу себя относят 19% опрошенных против 25% в 2017 году, и малообеспеченные – 20% против 16% в прошлом году. При этом, 19% россиян отнесли себя к среднему классу: они могут позволить себе купить бытовую технику и мебель, однако на более дорогие покупки потребуются дополнительные средства. Лишь 2% отметили, что могут приобрести автомобиль, квартиру или дачу.

"Самая многочисленная группа населения (50%) – так называемый предсредний класс: собственных средств им хватает на продукты и одежду, но покупка таких товаров, как телевизор и мебель, для них затруднительна. 20% россиян хватает средств только на еду, а для 5% даже покупка продуктов питания является проблемой", – говорится в исследовании.

Наибольшая доля тех, кто причисляет себя к среднему классу – жители Москвы и Санкт-Петербурга (33%). К предсреднему классу чаще других причисляют себя жители городов-миллионников (60%).

Напомним, результаты исследования международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam свидетельствуют о том, что в мире стало больше миллиардеров, а новый миллиардер в среднем "появляется" каждые два дня.

Кроме того, совокупный показатель благосостояния населения мира с середины 2016 года по середину 2017 года увеличился на 6,4% и достиг 280 трлн долларов.