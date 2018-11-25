Россияне после акта агрессии на Азове закрыли Керченский пролив для гражданских судов (дополнено)

Сегодня, 15:00

"Дирекция" Крымских морских портов заявила, что проход был закрыт в целях безопасности

Фото: most.life
Фото: most.life

Россия после агрессии против группы украинских кораблей закрыла Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, для прохода гражданских судов, сообщил генеральный директор Крымских морских портов Алексей Волков.

"В целях безопасности канал закрыт", – сказал Волков.

В информационном центре возведенного оккупантами Крымского моста, сообщили, что мост через Керченский пролив работает в штатном режиме.

В тоже время в пресс-службе Военно-морских сил Украины заявили, что движение в обе стороны было перекрыто российской стороной в связи с тем, что на переправе сел на мель танкер, однако данная информация пока не подтверждена международной системой контроля судоходства. Украинские корабли третий час ожидают прохода через Керченский пролив.

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Как сообщалось, инцидент, во время которого корабль РФ протаранил украинский буксир, произошел сегодня, когда корабли ВМС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Подчеркнем, что в целях обеспечения безопасности судоходства Украина заранее проинформировала российскую сторону об осуществлении перехода. Украинский МИД расценил такие действия как пересечение всех границ.

Украинские корабли продолжают идти в Мариуполь, несмотря на противодействие со стороны России.

Также мы писали о подробностях инцидента, во время которого агрессор провоцировал украинские корабли на открытие огня.
Россия, азовское море, Керченский пролив, агрессия, буксир, гражданские, суда
Источник:

ТАСС

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