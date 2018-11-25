Россияне после акта агрессии на Азове закрыли Керченский пролив для гражданских судов (дополнено)

"Дирекция" Крымских морских портов заявила, что проход был закрыт в целях безопасности

Россия после агрессии против группы украинских кораблей закрыла Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, для прохода гражданских судов, сообщил генеральный директор Крымских морских портов Алексей Волков.

"В целях безопасности канал закрыт", – сказал Волков.

В информационном центре возведенного оккупантами Крымского моста, сообщили, что мост через Керченский пролив работает в штатном режиме.

В тоже время в пресс-службе Военно-морских сил Украины заявили, что движение в обе стороны было перекрыто российской стороной в связи с тем, что на переправе сел на мель танкер, однако данная информация пока не подтверждена международной системой контроля судоходства. Украинские корабли третий час ожидают прохода через Керченский пролив.

Как сообщалось, инцидент, во время которого корабль РФ протаранил украинский буксир, произошел сегодня, когда корабли ВМС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Подчеркнем, что в целях обеспечения безопасности судоходства Украина заранее проинформировала российскую сторону об осуществлении перехода. Украинский МИД расценил такие действия как пересечение всех границ.

Украинские корабли продолжают идти в Мариуполь, несмотря на противодействие со стороны России.

Также мы писали о подробностях инцидента, во время которого агрессор провоцировал украинские корабли на открытие огня.