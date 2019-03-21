Россияне признались, что ненавидят Украину и США одинаково сильно

Жители РФ в равной доле относятся плохо как к США, так и к Украине

Владимир Путин. Фото: AFP

Россияне признались, что ненавидят Украину и США одинаково сильно //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/284/447/5c92844477dc9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/284/447/5c92844477dc9.jpg 2019-03-21T05:25:00+02:00 Россия Жители РФ в равной доле относятся плохо как к США, так и к Украине

Соединенные Штаты и Украина разделили пальму первенства среди самых ненавидимых гражданами России стран.

Согласно социологическому исследованию "Левада-центра", 56% россиян относятся к этим двум государствам плохо или очень плохо. В то же время, к США отношение все-таки немного хуже, в "очень плохом" отношении к этой стране признались 27% респондентов, тогда как к Украине – 25%.

Стоит отметить, что доля жителей РФ, которые относятся к Штатам и Украине позитивно тоже немаленькая – об этом заявили 34%.

Далее в списке следует Европейский союз, к которому испытывают антипатию 45% участников опроса, тогда как 42% утверждают, что относятся к ЕС позитивно.

В то же время, в отношении Беларуси 88% россиян заявили о хорошем отношении.

Опрос проводился 15-20 февраля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Напомним, что в другом опросе 55% россиян заявили, что плохо относятся к Украине, а 85% заявили об отрицательном отношении к украинской власти.

Мы также писали, что более трети жителей России назвали возможным начало вооруженного конфликта их страны с каким-либо из соседних государств в 2019 году.

Кроме того, сообщалось, что лишь менее 10% жителей РФ выступили против агрессии их страны в отношении Украины в Керченском проливе.

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