Россияне признались, что ненавидят Украину и США одинаково сильно
Жители РФ в равной доле относятся плохо как к США, так и к Украине
Соединенные Штаты и Украина разделили пальму первенства среди самых ненавидимых гражданами России стран.
Согласно социологическому исследованию "Левада-центра", 56% россиян относятся к этим двум государствам плохо или очень плохо. В то же время, к США отношение все-таки немного хуже, в "очень плохом" отношении к этой стране признались 27% респондентов, тогда как к Украине – 25%.
Стоит отметить, что доля жителей РФ, которые относятся к Штатам и Украине позитивно тоже немаленькая – об этом заявили 34%.
Далее в списке следует Европейский союз, к которому испытывают антипатию 45% участников опроса, тогда как 42% утверждают, что относятся к ЕС позитивно.
В то же время, в отношении Беларуси 88% россиян заявили о хорошем отношении.
Опрос проводился 15-20 февраля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.
Напомним, что в другом опросе 55% россиян заявили, что плохо относятся к Украине, а 85% заявили об отрицательном отношении к украинской власти.
Мы также писали, что более трети жителей России назвали возможным начало вооруженного конфликта их страны с каким-либо из соседних государств в 2019 году.
Кроме того, сообщалось, что лишь менее 10% жителей РФ выступили против агрессии их страны в отношении Украины в Керченском проливе.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Россияне признались, что ненавидят Украину и США одинаково сильно". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три четверти россиян смирились с происходящим и не будут протестовать
Ни против ухудшения уровня жизни, ни против вектора Кремля в России протестовать смысла не видят
Недоверие к Путину в России побило рекорд
Каждый второй россиянин считает, что власть не говорит правду о настоящем положении дел в стране
Большинство россиян боятся военной угрозы извне
56% жителей России считают, что другие страны представляют для них военную угрозу
Россияне не верят в авторитет Кремля и ФСБ – опрос
В тройку самых невлиятельных институтов, по мнению россиян, вошли политические партии, НКО и профсоюзы