Людям предлагали на выбор большое число определений каждого из режимов и они выбирали те, которые считают самыми правильными

/ Фото: AFP

Россияне скучают по советской власти – опрос https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B5 2019-08-05T14:08:00+03:00 Россия Людям предлагали на выбор большое число определений каждого из режимов и они выбирали те, которые считают самыми правильными

Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х годов лучше, чем к нынешнему руководству России, показывает исследование "Левада-центра" "Советский простой человек", сообщают росСМИ.

Этот расклад сохранялся даже в 2008 году, на пике патриотизма после войны с Грузией и на удовлетворенности экономическим положением, а также в 2015-2016 году в период так называемой "крымской эйфории" и мобилизации, отмечает издание.

29% респондентов считают, что советская власть в ту эпоху была близкой к народу, 25% – сильной, 22% – справедливой. При этом 41% опрошенных считают современную российскую власть коррумпированной, 31% – далекой от народа и 24% – бюрократичной.

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Людям предлагали на выбор большое число определений каждого из режимов и они выбирали те, которые считают самыми правильными. Устойчивость подобных мнений подразумевает, что речь идет о "глубоко лежащей в массовом сознании структуре представлений", прокомментировал результаты опросов директор "Левада-центра" Лев Гудков

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