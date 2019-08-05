Россияне скучают по советской власти – опрос

Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х годов лучше, чем к нынешнему руководству России, показывает исследование "Левада-центра" "Советский простой человек", сообщают росСМИ.
Этот расклад сохранялся даже в 2008 году, на пике патриотизма после войны с Грузией и на удовлетворенности экономическим положением, а также в 2015-2016 году в период так называемой "крымской эйфории" и мобилизации, отмечает издание.
29% респондентов считают, что советская власть в ту эпоху была близкой к народу, 25% – сильной, 22% – справедливой. При этом 41% опрошенных считают современную российскую власть коррумпированной, 31% – далекой от народа и 24% – бюрократичной.
Людям предлагали на выбор большое число определений каждого из режимов и они выбирали те, которые считают самыми правильными. Устойчивость подобных мнений подразумевает, что речь идет о "глубоко лежащей в массовом сознании структуре представлений", прокомментировал результаты опросов директор "Левада-центра" Лев Гудков
Ранее сообщалось, что Медведев объяснил бедность россиян "недоразвитостью".
Напомним, Россия ввела эмбарго на украинские товары.
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