Россияне стали хуже относиться к Путину – опрос

Фото: kremlin.ru

Уровень симпатий россиян к действующему президенту Владимиру Путину неуклонно продолжает снижаться. Об этом говорится в исследовании "Левада-центра".

По данным опроса, уровень симпатий к Путину сейчас составляет 24%. 30% участников опроса завили, что не могут сказать о президенте ничего плохого, 8% – ничего хорошего. Еще 15% настроены равнодушно, а 3% сообщили об антипатии к президенту.

Для сравнения, в 2017 году о симпатиях к главе государства заявили 32% респондентов. Кроме того, аналитики отметили, что примерно такой же уровень симпатий к президенту, как сейчас, был в 2011 году перед болотными протестами.

Реклама

Напомним, как показал другой опрос, трое из пяти россиян в той или иной мере не доверяют премьер-министру своей страны Дмитрию Медведеву, а каждый третий не верит главе государства Владимиру Путину.

В тренде Когда в Гааге будут судить Гиркина и почему в Тбилиси снова протесты: главные новости мира

Мы также писали, что ранее абсолютное большинство российских граждан заявили о бесполезности протестов в их стране.

Напомним, что недавно в продуктовых магазинах в России ввели новую услугу – купить товары в кредит.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама