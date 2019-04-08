Россияне уверены, что режим Путина боится критики
Большинство жителей России уверены, что власть репрессивными методами пытается заглушить инакомыслие
Большинство россиян считает, что цель принятых в их стране законов о "неуважительном отношении к власти" и "распространении фейков в интернете и СМИ" - не допустить критику власти, но не одобряют они лишь один из них.
Согласно опубликованным 8 апреля результатам социологического исследования "Левада-центра", именно такой точки зрения придерживаются 3 из 5 российских граждан (64%). Причем эта тенденция более свойственна молодым мужчинам из крупных городов.
В то же время, почти каждый четвертый (23%) считает, что таким образом власти страны хотят обеспечить достоверность новостей в СМИ и интернете.
Также в той или иной мере одобрение закону о неуважении к власти и распространении недостоверных новостей выразили 39% и 55% респондентов соответственно, а 53% и 35% – заявили, что не одобряют их.
Стоит отметь, что значительная часть россиян (41%) вообще ничего не слышали о принятии этих репрессивных инициатив, либо это их не волнует и не интересует.
"Такое состояние общественного неучастия, отказ от ответственности за происходящее в стране в политологии считается типичным проявлением политической апатии, характерной для авторитарных режимов", – резюмируют в "Левада-центре".
Напомним, что ранее в России решили наказывать за неуважение к власти и распространение в СМИ недостоверной информации.
Кроме того, российские власти приняла закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от "всемирной паутины", а также ввели наказание за фейки в интернете, что вызвало массовые протесты по всей стране.
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