Люди оказались в изоляции в аэропорту без средств к существованию

Около трех сотен россиян оказались заблокированными в аэропорту "Инчхон" в Сеуле из-за того, что их рейсы отменили по неизвестной причине. По словам людей, никто не сказал им, связано ли это с пандемией коронавируса в мире, но пассажиры оказались без лекарств, еды и даже воды.

В итоге, пассажиры записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой не бросать их без лекарств, еды и денег. По информации издания "Новые известия", речь идет о пассажирах "Аэрофлота" и "Авроры", которые так и не дождались своего рейса на родину, запланированного на 3 апреля.

"Мы в безвыходной ситуации в международном аэропорту "Ичхон" в республике Южная Корея по причине того, что наши рейсы были резко отменены", – говорят пассажиры.

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В транзитной зоне "Инчхона" с 31 марта собирают всех, кто летел в РФ транзитом через КНДР из Индонезии, Таиланда, Канады и США. При посадке всем были выданы единые посадочные талоны до России, но не сообщили о возможных проблемах в Сеуле. Таким образом, жители Камчатского края, Сахалина и Приморья остались в транзитной зоне без багажа, лишь с ручной кладью.

Авиакомпании не позаботились о бедствующих пассажирах и не только не расселили их в гостиницы, но даже не обеспечили едой и водой.

В тренде Россияне в отчаянии записали обращение к Путину с просьбой забрать их из Кореи (видео)

При этом среди застрявших четыре ребенка, один из которых – четырехмесячный младенец. Еду для него не могли найти почти сутки, до того, как с большим трудом знакомые смогли передать его родителям молочную смесь через сотрудников аэропорта. Кроме того, в числе пассажиров беременные, 80-летний россиянин, перенесший операцию на сердце, а у инсулинозависимого гражданина закончились жизненно важные лекарства.

А тем временем Россия направила своих специалистов в Италиюпомогать бороться с эпидемией. А еще Кремль под видом гуманитарной помощи продал медицинские товары в США.

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