Россияне – в пролете: почему индийские авианосцы обойдутся без палубных истребителей МиГ-29К

МиГ-35 / Фото: mil.ru

После того, как россияне попытались похвастать перед индийцами "перспективным" истребителем, но МиГ-35 опозорился на московском авиасалоне МАКС-2019 и начал разваливаться в полете, стало ясно, что шансы Москвы всучить Нью-Дели свою авиатехнику и получить долю 100-миллиардного авиационного "пирога" – тают на глазах.

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале.

По мере того, как Индия продвигалась к своей цели — стать одной из держав с авианесущей составляющей флота, Россия настойчиво навязывала ей свои так называемые палубные истребители. В частности, МиГ-29К/КУБ, которые в количестве 45 единиц таки были закуплены для нужд ВМС Индии и эксплуатируются на пока единственном авианосце этой страны – "Викрамадитья" (бывший "Адмирал Горшков"), пишет блогер.

По его словам, флот Индии будет расширен новыми авианосцами "Викрант" и "Вишал", однако на предложения России приобрести очередную партию МиГ-29К или несуществующие модификации палубных МиГ-35 и Су-57, Нью-Дели отвечает прохладным равнодушием.

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Как оказалось, недавно были проведены успешные испытания палубной модификации перспективного индийского истребителя Tejas. Испытания на авиабазе ВМС Индии на Гоа, заключались в посадке с использованием аэрофинишера. Следующий этап для палубного Tejas LCA (N) уже пройдет на авианосце "Викрамадитья", пишет военный эксперт.

Он подчеркнул, что страны, ранее зависевшие от российского экспорта вооружений, с годами приступают к собственному производству необходимой и актуальной техники, тем самым уменьшая зависимость от российского ВПК.

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Коваленко напомнил, что разработка истребителя Tejas берет свое начало в 1983 году, когда Индия экономически и технологически отставала от многих мировых держав. Однако по мере экономического роста, увеличения военного бюджета и расширения технологической и технической номенклатуры, в том числе и из-за рубежа, создание индийского истребителя продвигалось все быстрее.

В итоге в 17 ноября 2015 года в строй ВВС Индии поступили первые базовые Tejas LCA, впитавшие в себя схожие черты с французскими Mirage 2000 и шведскими Saab JAS 39 Gripen. ВВС Индии планируют пополнить свой состав 200 новыми истребителями, для нужд ВМС планируется выпустить не менее 40 истребителей версии LCA (N).

"А потому и не удивительно, что борьбу за индийские палубы авианосцев российские палубные истребители, пока отличающиеся в основном количеством ЧП и утопленников, однозначно проиграли", – иронизирует Злой Одессит.

Напомним, в апреле 2018 тогдашний генеральный директор "Укроборонпрома" Павел Букин выразил готовность предприятий госконцерна технически обслуживать авианосец ВМС Индии "Викрамадитья" , построенный на "Черноморском судостроительном заводе" в Николаеве.

Также сообщалось, что в течение 12 лет Индия потратит на оборонку 200 млрд долларов. Примерно половина суммы будет потрачена на нужды ВВС, которые намерены полностью обновить 50 процентов парка истребителей, а также заменить все транспортные самолеты и вертолеты.

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