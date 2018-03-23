Россияне выбрали названия для новейших ракет Путина

Сегодня, 07:29

В Минобороны РФ определили три лучших названия для новейших российских вооружений

Фото: vote.mil.ru
Фото: vote.mil.ru

Россияне выбрали названия для трех видов нового вооружения, сообщили в Минобороны РФ. Голосование завершилось накануне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По итогам голосования, подводный беспилотник, который может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами получил название "Посейдон", новый боевой лазерный комплекс — "Пересвет", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой — "Буревестник".

Представитель Минобороны РФ назвал эти названия удачными, так как они подчеркивают как сферу применения, так и особенности каждого вооружения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, 1 марта Минобороны РФ предложило российским гражданам придумать названия для новых образцов оружия, которые были представлены Путиным в послании Федеральному собранию. Это первый прецедент, когда название для оружия выбиралось общенародным голосованием. Ранее в России названия для вооружений выбирали военные.

Ранее сообщалось, что Путин похвастал перед россиянами неработающей ракетой.

Также он продемонстрировал видео с ракетным комплексом "Сармат" и подводный беспилотник.

Также напомним, что Россия сократила экспорт оружия.
россияне, ракета, беспилотник, вооружение, крылатая ракета
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Появилось видео атаки на ядерный реактор в Сирии

Вчера, 05:11

Из-за взрывов огромный по площади объект превратился в руины

Другие страны

Фото: modernweapon.ru

В Китае прошли испытания беспилотных танков

21 Марта, 18:18

В этом году в бюджете страны предусмотрен минимальный расход средств на оборону
Загрузка...

Политика

Фото из архива "Сегодня"

Украина ужесточила контроль над въездом россиян: Порошенко ввел в действие решение СНБО

21 Марта, 16:48

Также будет усилена ответственность за нарушение иностранцами правил пребывания в Украине

Донбасс

фото из открытых источников

Американский беспилотник курсировал над Донбассом

19 Марта, 02:19

Американский летательный аппарат совершил многочасовой полет вдоль линии разграничения Украины и "ЛДНР," а также сделал серию подлетов к границам РФ
Загрузка...