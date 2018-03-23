Россияне выбрали названия для новейших ракет Путина

В Минобороны РФ определили три лучших названия для новейших российских вооружений

Россияне выбрали названия для трех видов нового вооружения, сообщили в Минобороны РФ. Голосование завершилось накануне.

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По итогам голосования, подводный беспилотник, который может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами получил название "Посейдон", новый боевой лазерный комплекс — "Пересвет", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой — "Буревестник".

Представитель Минобороны РФ назвал эти названия удачными, так как они подчеркивают как сферу применения, так и особенности каждого вооружения.

Напомним, 1 марта Минобороны РФ предложило российским гражданам придумать названия для новых образцов оружия, которые были представлены Путиным в послании Федеральному собранию. Это первый прецедент, когда название для оружия выбиралось общенародным голосованием. Ранее в России названия для вооружений выбирали военные.

Ранее сообщалось, что Путин похвастал перед россиянами неработающей ракетой.

Также он продемонстрировал видео с ракетным комплексом "Сармат" и подводный беспилотник.

Также напомним, что Россия сократила экспорт оружия.