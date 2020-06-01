В России появилась гигантская надпись "Путин вор": фото

В Забайкальском крае неизвестные выложили из камней оскорбление в адрес своего президента Владимира Путина – надпись было видно за несколько километров.

Как сообщает chita.ru, инцидент произошел в ночь на 1 июня в 18-тысячном поселке Агинское – утром на холме вместо изначального названия населенного пункта появилась надпись "Путин вор".

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Изначально в администрации Агинского округа заявляли, что снимки надписи могут быть фотомонтажом, но позже случившееся подтвердил глава поселка Андрей Дашин.

"Если вы считаете свой поступок геройством или причисляете себя к оппозиции, — это ваше право. Но мне очень стыдно и обидно за весь наш поселок", – сказал он.

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Позже надпись восстановили в прежнем виде.

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Как пишут местные СМИ, в 2019 году надпись в Агинском уже перекладывали – тогда поселок превратился в "Hollywood". Впоследствии волонтеры вернули камни на места.

Стоит отметить, что за оскорбление власти в России с прошлого года ввели наказание в виде штрафов или даже лишения свободы.

В 2018 году за такую же надпись российская полиция завела дело на организатора проходившей в Удмуртии акции против повышения пенсионного возраста.

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