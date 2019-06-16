Россиянин два года жил с гвоздем в черепе
Никаким лечением мужчина не занимался и лишь обрабатывал рану зеленкой
Гвоздь в голове – не помеха. Очевидно, именно так решил житель Хабаровска и два года прожил со стальным предметом в черепе,
Гвоздь себе в череп россиянин загнал во время ремонта. Рана была незначительной, поэтому каким-либо лечением мужчина не занимался и лишь обрабатывал ее зеленкой.
Правда, когда у хабаровчанина начались проблемы со слухом, он все же решил обратиться к врачам.
Удаление инородного тела было крайне тяжелым и могло привести к летальному исходу, отмечают врачи. Однако операция прошла успешно и мужчину готовят к выписке.
Напомним, несколько дней назад в Хмельницком врачи областной клинической больницы помогли пациенту, который забил себе в голову два гвоздя. Пациент злоупотреблял алкоголем и, вероятно, нанес себе такой ущерб во время суицидального аффекта, считают врачи.
Мы также писали, что ранее в интернете появилось видео, как в России мужчина с ножом в спине пытался выйти на перекур: медленно, но уверенно он передвигался по коридору больницы и врачи не могли ему помешать.
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