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Россиянин готовил теракт в Мурманске: ФСБ приплело "Правый сектор"

11 декабря, 13:04

Силовики бездоказательно заявили о причастности россиянина к украинской организации

ФСБ

ФСБ / Фото: AFP

Российские спецслужбы заявили о задержании "сторонника организации "Правый сектор", который якобы готовил теракт в городе Мурманск. Данное сообщение было опубликовано спустя пару дней после саммита "Нормандской четверки" в Париже.

В Федеральной службе безопасности РФ утверждают, будто 36-летний россиянин собирался привести в действие у здания органов городского самоуправления "самодельное взрывное устройство большой мощности".

Мужчину задержали 10 декабря, но данные о его личности не распространяются. Как и доказательства его причастности к "Правому сектору".

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Против задержанного уже возбудили уголовное дело по статье о подготовке теракта.

Народный депутат Украины Владимир Арьев уже назвал задержанного "новым распятым мальчиком", напомнив о бесславном фейке российских пропагандистов о убийстве ребенка служащими ВСУ в Славянске.

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Напомним, накануне генеральный директор российского пропагандистского "Первого канала" Константин Эрнст впервые лично развенчал фейк о причастности Украины к авиакатастрофе малайзийского Boeing-777 на Донбассе в 2014 году.

А не так давно украинское Министерство информационной политики подготовило и издало целый сборник фейков российской пропаганды под названием "Белая книга специальных информационных операций против Украины 2014-2018".

А о задержании чиновника харьковского горсовета, который три года работал на ФСБ, смотрите в видеосюжете:

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Россия теракты мурманск Правый сектор

Источник: Сегодня

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