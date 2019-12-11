Россиянин готовил теракт в Мурманске: ФСБ приплело "Правый сектор"

Российские спецслужбы заявили о задержании "сторонника организации "Правый сектор", который якобы готовил теракт в городе Мурманск. Данное сообщение было опубликовано спустя пару дней после саммита "Нормандской четверки" в Париже.
В Федеральной службе безопасности РФ утверждают, будто 36-летний россиянин собирался привести в действие у здания органов городского самоуправления "самодельное взрывное устройство большой мощности".
Мужчину задержали 10 декабря, но данные о его личности не распространяются. Как и доказательства его причастности к "Правому сектору".
Против задержанного уже возбудили уголовное дело по статье о подготовке теракта.
Народный депутат Украины Владимир Арьев уже назвал задержанного "новым распятым мальчиком", напомнив о бесславном фейке российских пропагандистов о убийстве ребенка служащими ВСУ в Славянске.
Напомним, накануне генеральный директор российского пропагандистского "Первого канала" Константин Эрнст впервые лично развенчал фейк о причастности Украины к авиакатастрофе малайзийского Boeing-777 на Донбассе в 2014 году.
А не так давно украинское Министерство информационной политики подготовило и издало целый сборник фейков российской пропаганды под названием "Белая книга специальных информационных операций против Украины 2014-2018".
А о задержании чиновника харьковского горсовета, который три года работал на ФСБ, смотрите в видеосюжете:
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