Россиянин на тракторе наехал на женщину и не заметил

Сегодня, 04:39

Инцидент произошел в поле подсолнечников

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В Ишимбайском районе Башкортостана, возле деревни Кинзебулатово, в поле, засеянном подсолнечником, нашли тело женщины. Об этом сообщает местное издание "Башинформ" со ссылкой на следственное управление СКР по РБ.

"Оказалось, что поздно вечером 16 мая механизатор одного из крестьянско-фермерских хозяйств во время выполнения сельскохозяйственных работ на тракторе с культиватором допустил наезд на женщину, но даже не заметил этого", – говорится в сообщении.

Предположительно, она уснула в поле в нетрезвом состоянии. От полученных травм женщина погибла. Ее тело нашли через два дня и установили личность погибшей. Ею оказалась 43-летняя местная жительница.

Напомним, в итальянской провинции Тревизо жестоко убили 43-летнюю украинку Софию Мельник. Тело женщины, упакованный в черный полиэтиленовый пакет, нашли на склоне горы. На теле украинки были обнаружены многочисленные травмы и гематомы.

А под Одессой полиция обнаружила закопанные возле трассы тела двух исчезнувших ранее людей. Подробности рассказали сотрудники местных правоохранительных органов.
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