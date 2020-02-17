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Россиянин напился и отрубил другу голову "на спор"

17 февраля, 15:18

Пьяный омич решил доказать, что ему "не слабо"

/ Фото: Pixabay

В России, где один из лидеров правящей партии "Единая Россия" убил и поджег таксиста, произошло новое жуткое убийство.

Как сообщили 17 февраля в Следственном комитете РФ, в Омске ранее судимый мужчина напился и убил своего собутыльника, сообщив позже правоохранителям, что сделал это на спор.

Инцидент произошел в День святого Валентина, 14 февраля. Как утверждают следователи, выпивая вместе с бездомным приятелем, 51-летний хозяин квартиры несколько раз ударил его ножом.

Осознав содеянное, убийца отчленил от жертвы голову и попытался скрыть следы преступления. За этим занятием его застала вошедшая на кухню его сожительница, которая и вызвала полицию.

На допросе злоумышленник сказал, что убил своего гостя, доказывая, что ему "не слабо" убить человека. Теперь против него возбуждено уголовное дело об убийстве.

Напомним, в прошлом году в Нижнем Новгороде в России задержали пьяного мужчину, который ворвался в один из монастырей с пистолетом и угрожал храмовникам.

А в декабре 39-летний россиянин Евгений Манюров устроил стрельбу на московской Лубянке, в результате которой погибли два человека. Его самого ликвидировали на месте происшествия.

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Россия криминал убийство пьянство обезглавили

Источник: Сегодня

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