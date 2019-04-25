Россиянин напился и угрожал взорвать самолет

В преддверии майских праздников в России участились случаи неадекватного поведения пьяных авиапассажиров

Фото: Pixabay

В аэропорту российского города Мурманск, в котором ранее в этом году потерпел крушение сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, правоохранительные органы задержали мужчину, который угрожал взорвать самолет перед взлетом.

Инцидент произошел на внутреннем рейсе Мурманск — Москва 24 апреля. После посадки на борт пассажир, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что в его телефоне находится бомба.

"Вопиющий случай произошел накануне поздно вечером в Мурманске, когда после посадки на рейс в Москву один из пассажиров, будучи, очевидно, нетрезвым, встал со своего места, достал мобильный телефон и, размахивая им, заявил, что в гаджет встроено взрывное устройство", – сообщили в органах управления воздушным движением.

После инцидента нарушителя задержали, а пассажиров – высадили из самолета и заново досмотрели багаж.

Однако это не единичный инцидент, произошедший с пьяными россиянами за прошедшие сутки. Оказалось, что в московском "Шереметьево" пару не пустили на борт, поскольку они были вдрызг пьяны и вели себя неадекватно, а в Уфе пассажир устроил пьяный дебош на рейсе в Турцию.

Напомним, ранее в этом году психически больной россиянин захватил самолет, летевший по маршруту Сургут — Москва, и приказал перенаправить его в Афганистан. В результате лайнер приземлился в Ханты-Мансийске, а нарушителя арестовали. При задержании оказалось, что ни оружия, ни взрывчатки при захватчике не было.

Мы также писали об опасном ЧП с лайнером, на борту которого находились полсотни человек, в Москве. Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в "Шереметьево". Представители авиакомпании предложили пассажирам осуществить перелет по маршруту следующим рейсом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россиянин напился и угрожал взорвать самолет". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"