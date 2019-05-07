Россиянин напился, ворвался в монастырь и угрожал пистолетом

Нарушитель признался, что собирался "гулять до 40 лет, а потом отмолить грехи"

Фото: Pixabay

Правоохранительные органы российского города Нижний Новгород, где в прошлом году арестовали отставного майора МВД Украины, задержали на территории местного Печерского монастыря вооруженного мужчину.

Как утверждают очевидцы вечером 6 мая россиянин, выкрикивая оскорбления в адрес храмовников, начал угрожать пистолетом сторожу монастыря, после чего его настоятель архимандрит Тихон вызвал полицию.

Сотрудники правопорядка вместе со сторожем задержали нападавшего, которым оказался гражданин РФ 1986 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейским он признался, что является безработным и "собирался гулять до 40 лет, а потом отмолить грехи".

Напомним, что российская пресса регулярно сообщает о выходных граждан РФ под воздействием алкоголя. Например, в аэропорту российского города Мурманск правоохранительные органы задержали пьяного мужчину, который угрожал взорвать самолет перед взлетом.

Кроме того, как мы писали, о том, что в Киевской области находящийся в состоянии алкогольного опьянения гражданин России избил сотрудники Нацполиции.

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