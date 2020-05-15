Россиянин пришел в продуктовый с "коктейлем Молотова", чтобы украсть две бутылки водки

В России мужчина совершил весьма необычное ограбление – ворвался в продуктовый магазин с "коктейлем Молотова" и вынес две бутылки водки.

Как сообщает znak.com, инцидент произошел 14 мая в городе Екатеринбург. На видео, снятом камерой безопасности, видно, как мужчина в балаклаве уверенно зашел в магазин и при входе поджег бутылку с самовоспламеняющейся смесью.

Держа оружие в руках, он прошел в ликеро-водочный отдел и взял две бутылки водки. Направляясь к выходу, возле касс он разбил бутылку об пол, но при этом чуть не загорелся сам.

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Полицейские в тот же день задержали грабителя – им оказался ранее судимый 25-летний россиянин. Суд поместил его под стражу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело за разбой.

Напомним, по статистике во время введенного из-за коронавируса карантина в России увеличилась смертность от спиртного. В связи с этим министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил повысить возраст лиц для продажи им алкоголя до 21 года.

А в прошлом году заместитель гендиректора российских госкомпаний "Оборонпром" и "Вертолеты России" Игорь Чечиков рассмешил соцсети – он напился и, решив сфотографировать белок, выпал из окна, после чего попал в больницу с травмой головы.

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