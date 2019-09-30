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Россиянина арестовали за граффити о Путине и ФСБ

30 сентября, 11:36

Надпись мужчина оставил на воротах Михайловского дворца в Санкт-Петербурге

Фото: скриншот

Фото: скриншот

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Правоохранительные органы России задержали еще одного россиянина, подозреваемого в оскорблении властей.

Об этом сообщает "Фонтанка".

Полицейские якобы заметили на видеозаписи с камер наблюдения, как мужчина написал на воротах Михайловского дворца в Санкт-Петербурге, в котором ныне располагается Русский музей, оскорбление в адрес российских силовиков и президент РФ Владимира Путина.

Инцидент случился около 16:00 29 сентября. В течение часа правоохранители задержали 42-летнего жителя Петербурга Игоря Соколова. В отделении он отказался объяснять причины поступка. В отношении него возбуждено уголовное дело за вандализм.

При этом ранее он не был известен полиции как политический активист и в протестных акциях не участвовал.

Напомним, ранее в этом месяце петербургская полиция возбудила дело на активиста Павла Иванкинаиз-за портретов Путина, Медведева, Кадырова и других политиков на надгробиях, сам россиянин вину отрицает.

Как мы уже сообщали, в марте, несмотря широкую критику со стороны правозащитных организаций и журналистов, российский президент Владимир Путин подписал законы о фейках и неуважении к власти и государственным символам в интернете.

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