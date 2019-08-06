Россиянина хотят лишить отцовских прав за участие в митинге

Российское гособвинения требует лишить родительских прав мужчину, который принимал участие в несогласованной с властями акции "За честные выборы" в поддержку независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу 27 июля.
Якобы проверка обнаружила, что, взяв годовалого мальчика с собой на митинг и передав его своему другу-демонстранту, его родители нарушили права малыша.
Как утверждают в Перовской межрайонной прокуратуры Москвы, таким образом, родители подвергли жизнь ребенка опасности, причинили ему физический и моральный вред, а также допустили эксплуатацию мальчика вопреки его интересам.
Заявление прокуратуры было зарегистрировано в Перовском суде Москвы.
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Родители ребенка передали своему другу – фигуранту "дела 27 июля" Сергею Фомину, который с малышом на руках сумел выйти из оцепления, но позже был задержан.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович выступил против желания прокуратуры лишить мужчину родительских прав.
Напомним, что после акции 27 июля в Москве были задержаны 1373 демонстранта, а 77 человек были избиты сотрудниками ОМОНа.
Позже, как мы писали, Европейский союз осудил задержание российскими властями более тысячи демонстрантов во время митинга
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