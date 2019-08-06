Пара пришла с ребенком на несанкционированную акцию и теперь может лишится прав на своего сына

/ Фото: AFP

Россиянина хотят лишить отцовских прав за участие в митинге https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5 2019-08-06T18:56:00+03:00 Россия Пара пришла с ребенком на несанкционированную акцию и теперь может лишится прав на своего сына

Российское гособвинения требует лишить родительских прав мужчину, который принимал участие в несогласованной с властями акции "За честные выборы" в поддержку независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу 27 июля.

Якобы проверка обнаружила, что, взяв годовалого мальчика с собой на митинг и передав его своему другу-демонстранту, его родители нарушили права малыша.

Как утверждают в Перовской межрайонной прокуратуры Москвы, таким образом, родители подвергли жизнь ребенка опасности, причинили ему физический и моральный вред, а также допустили эксплуатацию мальчика вопреки его интересам.

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Заявление прокуратуры было зарегистрировано в Перовском суде Москвы.

Родители ребенка передали своему другу – фигуранту "дела 27 июля" Сергею Фомину, который с малышом на руках сумел выйти из оцепления, но позже был задержан.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович выступил против желания прокуратуры лишить мужчину родительских прав.

Напомним, что после акции 27 июля в Москве были задержаны 1373 демонстранта, а 77 человек были избиты сотрудниками ОМОНа.

Позже, как мы писали, Европейский союз осудил задержание российскими властями более тысячи демонстрантов во время митинга

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