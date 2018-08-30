Россиянина, который устроил дебош в самолете, завернули в упаковочную пленку: видео

Задержанный отказался отвечать на вопросы, заявив, что у него нет имени, даты и места рождения

Авиадебошира, подравшегося с бортпроводницей на рейсе из Москвы в Душанбе, усмирили с помощью подручных средств. Видео с допросом задержанного разместил Следственный комитет.

На кадрах видно, как хулиган сидит на скамейке, а его руки и ноги замотаны упаковочной пленкой. Задержанный отказался отвечать на вопросы, заявив, что у него нет имени, даты и места рождения, образования и работы. На вопрос, зачем он прибыл в Россию, он ответил, что он "учился в Омске".

Инцидент произошел вечером 29 августа на борту самолета "Уральских авиалиний". Мужчина затеял драку сразу после взлета, причем кричал, что у него при себе бомба. Во время потасовки одна из бортпроводниц получила травму лица.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета Жуковский. На летное поле были вызваны сотрудники полиции.

Ранее мы писали, что жена российского депутата устроила драку в самолете Москва-Бейрут. Неадекватная россиянка кричала на всех без разбора, срывая голос, и угрожая, при этом не забывая говорить, что она "жена депутата".

Напомним, в Киеве на бульваре Верховного Совета молодой человек в состоянии алкогольного опьянения совершил хулиганские действия – разбил стекла и зеркала припаркованных автомобилей.

А в Днепре семейная пара разгромила стол с посудой в ночном клубе.