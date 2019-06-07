Россиянина оштрафовали за слова о Путине в соцсети
Житель Вологодской области написал во "ВКонтакте", что "Путин ******* не сказочный, а реальный"
Вслед за жителем Новгородской области РФ, которого в апреле оштрафовали на 30 тыс. рублей за оскорбление органов власти, к аналогичному штрафу приговорили еще одного россиянина.
Как сообщает "Медиазона", соответствующее решение принял Верховажский районный суд Вологодской области, который признал местного жителя Юрия Щадрина виновным по статье Административного кодекса о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти.
Отмечается, что 3 мая подсудимый опубликовал в соцсети "ВКонтакте" статус "Путин ******* не сказочный, а реальный".
В то же время, по словам главы международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, реальным поводом для наказания стало то, что в июле 2018 года мужчина организовал митинг против пенсионной реформы.
Напомним, что в марте, несмотря широкую критику со стороны правозащитных организаций и журналистов, российский президент Владимир Путин подписал законы о фейках и неуважении к власти и государственным символам в интернете.
В Кремле же по этому поводу заявили, что данная законодательная инициатива не ограничивает права россиян в доступе к интернету и что власть решила перестраховаться на случай, если для России отключат мировой интернет.
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