Россиянина жестоко избили за фамилию Путин: видео

В России, где уже неоднократно сообщалось о пытках заключенных в исправительных учреждениях, возбудили новое уголовное дело из-за издевательств над однофамильцем действующего президента в колонии в Тверской области.

На прошлой неделе активисты проекта "Гугагу нет" опубликовали видеозапись пыток Василия Путина, заключенного в исправительной колонии №2, которая скрывалась в течение 3,5 лет.

На кадрах, снятых в канун нового 2017-го года, видно, как надзиратели подводят заключенного к стенке, ставят в позу для обыска и начинают жестоко избивать руками и ногами.

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По данным активистов причиной для издевательств стала фамилия заключенного. Таким образом, охранники решили "отомстить" президенту Владимиру Путину за то, что им пришлось работать в новогоднюю ночь.

Осторожно! На видео присутствуют сцены насилия:

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По факту произошедшего на основании заявления активистов и видеозаписи Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за превышение должностных полномочий с применением насилия.

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Впрочем, это далеко не первый "слив" пыток заключенных в России. Один из самых громких случаев произошел в 2018 году, когда стало известно об издевательствах в Ярославской колонии. После публикации журналистами соответствующего видео 12 надсмотрщиков были уволены.

Кроме того, также о том, через что проходят отбывающие наказания в российских тюрьмах, ранее рассказал освобожденный из плена узник Кремля Николай Карпюк.

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