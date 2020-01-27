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Россиянка родила дочь и засунула в стиральную машинку

27 января, 12:28

Мать утверждает, что ребенок был мертворожденным

Мать-убийца из Талицы. Фото: e1.ru

Мать-убийца из Талицы. Фото: e1.ru

Российские правоохранители расследуют возможное убийство матерью своего ребенка в Свердловской области, где ранее задержали гражданина Украины.

Об инциденте, который произошел в городе Талица, в полицию сообщил муж 31-летней россиянки после того, как, проснувшись утром 23 января, он увидел жену в крови.

Сама женщина утверждает, что роды были преждевременными ее дочь уже родилась мертвой.

Но, как сообщает сайт E1.ru, следователи открыли в отношении подозреваемой уголовное дело по статье за убийство новорожденного ребенка.

Официально столь суровые обвинения пока что не подтверждали, однако допускается, что после появления дочери на свет мать постирала ее в стиральной машинке. Причины смерти младенца должна определить судмедэкспертиза.

Об обвиняемой известно, что она замужем и вместе с супругом воспитывает троих детей. Сейчас она госпитализирована и находится под охраной.

Напомним, что в октябре в российском Саратове едва не линчевали россиянина Михаила Тувакина – мужчину заподозрили в убийстве девятилетней Лизы Киселевой.

Кроме того, также в октябре психически неуравновешенный мужчина убил шестилетнего мальчика в детском саду в городе Нарьян-Мар. Подозреваемого задержали на месте преступления и позже признали невменяемым.

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