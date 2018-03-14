Россиянка родила прямо на пляже в Египте

Сегодня, 02:29

Женщину сфотографировали, когда она рожала прямо в море на одном из курортов


Фото: facebook.com/Hadodo

Фото: facebook.com/Hadodo

Фото: facebook.com/Hadodo

Фото: facebook.com/Hadodo

Фото: facebook.com/Hadodo

Туристка из России родила ребенка прямо на пляже в Египте.

Об этом сообщает Daily Mail.

Женщину, которая родила прямо в море в курортном городке Дахаб сфотографировали из окна в отеле. На фотографиях четко видно, как она как ни в чем ни бывало выходит из воды, а ее отец и муж выходят на берег вместе с новорожденным и пуповиной на берег. 

Запечатлевшая роды фотограф Хадиа Хосни Эль Саид отметила, что отец россиянки – акушер-гинеколог, а роды начались преждевременно.

Напомним, американской радиоведущей Кэссиди Проктор сделали кесарево сечение в прямом эфире утреннего шоу Spencer's Neighborhood, транслируемого на радиостанции The Arch в городе Сент-Луис. 

Ранее индонезийская полиция задержала 37-летнюю мать новорожденного ребенка, которого нашли в туалете самолета в международном аэропорту Джакарты.

Также мы писали, что в России учительница родила во время уроков и спрятала младенца в сумкуПо прибытим в медучреждение женщина призналась врачам, что была на последнем сроке беременности и родила в школе.
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