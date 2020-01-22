Россиянка устроила пьяный дебош в самолете, буйную связали скотчем (видео)

Женщина вела себя неадекватно - пела, танцевала и била сумкой других людей

Россияне отличились очередной пьяной выходкой на борту самолета – экипажу авиакомпании Pegas Fly пришлось связать буянившую пассажирку.

Инцидент произошел на борту лайнера, который летел из Уфы в Дубай 21 января. Вскоре после взлета находившаяся под влиянием алкоголя женщина стала петь песни и танцевать прямо на своем месте.

В ответ на замечания соседей по салону и требования бортпроводников вести себя надлежащим образом дебоширка закатила истерику. Кроме того, она стала оскорблять "противников" и отбиваться от них сумкой.

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Когда капитан экипажа заявил о намерении совершить вынужденную посадку в Иране, чтобы высадить неадекватную пассажирку, другие летевшие ее схватили и связали руки скотчем.

Обездвиженная женщина уснула в своем кресле и экстренную посадку отменили. По прилете в Дубай ее передали местным органам правопорядка.

Мы также писали о другом инциденте на борту с россиянами, один из которых под угрозой взорвать пассажирский самолет захватил воздушное судно, летевшее из Сургута в Москву. В результате лайнер сел в Ханты-Мансийске, где нарушителя задержали. Им оказался психически нездоровый мужчина, которого ранее неоднократно задерживали в пьяном виде за административные правонарушения.

А в мае прошлого года пассажир рейса Новосибирск – Москва спровоцировал конфликт с дракой на борту самолета, в результате чего бортпороводник получил перелом ноги.

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