Российская авиакомпания отказалась от использования Boeing 737 после крушения в Эфиопии

Лайнеры не будут использовать до появления расследования авиакатастрофы в Африке

Фото: Pixabay

Российская авиакомпания отказалась от использования Boeing 737 после крушения в Эфиопии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/821/d65/5c8821d65610d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/821/d65/5c8821d65610d.jpg 2019-03-12T23:20:00+02:00 Россия Лайнеры не будут использовать до появления расследования авиакатастрофы в Африке

Крупная российская авиакомпания S7 Airlines отказалась от эксплуатации Boeing 737 Max 8 после крушения лайнера в Африке.



Авиаперевозчик приостановил использование авиалайнеров до получения результатов расследования авиакатастрофы в Эфиопии. Решение компании вступит в силу 13 марта 2019 года после полуночи. Такой запрет не повлияет на регулярность выполнения рейсов.



Авиакомпания была первым перевозчиков в России, который начал эксплуатацию этого типа самолетов.

Также сообщается, что ряд стран ввели временный запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8. Так, временный запрет ввели Индонезия и Сингапур, хотя изначально сингапурский перевозчик SilkAir не планировал отказываться от этих самолетов. Аналогичное решение приняли Австралия, Оман, Малайзия и Великобритания.

Вьетнам, в свою очередь, не разрешит использовать в стране машины этой модели до выяснения причин обеих аварий.

10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

Ранее, 29 октября 2018 года, пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, упал в море через 12 минут после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

Повторная авиакатастрофа самолета одного типа по схожему сценарию может привести к приостановке эксплуатации.

Как мы уже писали, после трагедии в Китае власти ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 на внутренних национальных авиалиниях.

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