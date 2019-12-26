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Российская деревня вымирает: в города отправляются тысячи людей

26 декабря, 23:19

Ежегодно в город переезжают около четверти миллиона россиян

Российская деревня — вымирает. Ежегодно в город отправляется четверть миллиона россиян. По данным последних исследований, сельское население России сокращается на два процента ежегодно. Больше всего уезжают из сел Дальнего Востока и Сибири. Не менее — из южных регионов. Съемочная группа "Сегодня" побывала в селах Республики Калмыкия.

Машиной из столицы Калмыкии едем в поселок Майский – по сплошному бездорожью.

Поселка нет на карте. И это не удивительно, потому что почти все дома заброшены. Здесь нет не только интернета, но и вообще мобильной связи.

Среди двух десятков домов заселены только два. В просторном дворе на окраине вместе с женой живет Алексей. Сейчас жена уехала к детям в город. Работает пенсионер на "точке". Так в Калмыкии называют ферму. Он вынужден работать, потому что пенсии не хватает.

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Жизнь в безлюдном селе нелегкая: воды в селе нет, как почти во всей Калмыкии, и с электричеством не все в порядке. Выдержали не все. Жители из поселка уехали преимущественно в 90-х годах.

От домов остались одни руины. Руины остались и от школы. Когда-то здесь учились дети до девятого класса.

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Ежегодно из села в город едут около 200 тыс. человек. Как следствие, мертвое пространство страны расширяется. Больше всего выезжает молодых — выпускники сельских школ поступают в вузы или ищут работу в городах, чтобы там и остаться.

12% населения Калмыкии не имеют работы. И это худший показатель юга России.

Напомним, что ранее Путин посоветовал россиянам есть улиток, чтобы решить демографическую проблему.

Добавим, что ранее появилось видео, как живет оккупированная Горловка — тотальная нищета и отчаяние.

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Россия миграция город село население нищета Калмыкия

Источник: Сегодня

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