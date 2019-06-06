Сделать стартовой
26,93
30,32
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Российские базы в Венесуэле: Путин сделал заявление

6 июня, 16:29

Российский президент прокомментировал информацию о появлении в Боливарианской республике военных баз РФ

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: AFP

Российский президент Владимир Путин отрицает, что его страна строит военные базы в охваченной двоевластием Венесуэле.

На встрече с руководителями международных информационных агентств, хозяин Кремля заявил, что Москва лишь выполняет обязательства по ранее заключенным контрактам в сфере военно-технического сотрудничества.

"Мы специально там ничего не создаем, никаких опорных военных баз, не перебрасываем туда войска — этого не было никогда. Но мы выполняли и будем выполнять наши контрактные обязательства в сфере ВТС", — сказал российский лидер.

Путин также ответил, что РФ по контрактам обязана обслуживать вооружение, которые ранее продала режиму венесуэльского лидера Николасу Мадуро, а невыполнения этих контрактных обязательств повлекло бы соответствующие санкции в отношении России.

В то же время, президент России допускает, что некоторые российские специалисты уже отработали свои контракты и покинули Венесуэлу.

Напомним, в марте высокопоставленный чиновник из Венесуэлы подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военными на борту. По словам представителя властей, военнослужащие прилетели в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников".

В то же время, в США по этому поводу утверждают, что РФ перебросила в Венесуэлу представителей сил специального назначения, включая "специалистов по кибербезопасности". 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Венесуэла, Путин, военная база

Вы сейчас просматриваете новость " Российские базы в Венесуэле: Путин сделал заявление". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Битва проиграна": Россия резко сократила число военных в Венесуэле – СМИ

3 июня, 08:39

"Отказ Ростеха от постоянного и временного присутствия – это серьезная потеря для Мадуро

США рассматривают все возможные варианты действий в Венесуэле — Пенс

21 мая, 02:55

США будут продолжать оказывать экономическое и дипломатическое давление на Венесуэлу

В Ростехе прокомментировали сообщения СМИ об отзыве российских военных из Венесуэлы

3 июня, 12:29

В Москве утверждают, что данные о количестве российских военных специалистов в Венесуэле завышены

Силовое решение кризиса в Венесуэле: Лавров сделал заявление

3 июня, 16:40

Москва неоднократно официально выступала против применения силы и других форм вмешательства во внутренние дела Венесуэлы

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Зеленский для Кремля — все: Цимбалюк выдал настоящий план Путина

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

​Эти продукты «забирают» молодость

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах

Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление

54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком

Что спас вернувшийся в горящий самолет пилот

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Легендарные актеры, которые ушли из жизни из-за алкоголя

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Вчера, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Вчера, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

4 июня, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

4 июня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Зеленский впервые сделал заявление о дефолте в Украине

Что лечит калина в организме человека

Стало известно, как женщина выглядела 1400 лет назад
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь