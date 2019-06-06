Российские базы в Венесуэле: Путин сделал заявление

Российский президент прокомментировал информацию о появлении в Боливарианской республике военных баз РФ

Владимир Путин. Фото: AFP

Российский президент Владимир Путин отрицает, что его страна строит военные базы в охваченной двоевластием Венесуэле.

На встрече с руководителями международных информационных агентств, хозяин Кремля заявил, что Москва лишь выполняет обязательства по ранее заключенным контрактам в сфере военно-технического сотрудничества.

"Мы специально там ничего не создаем, никаких опорных военных баз, не перебрасываем туда войска — этого не было никогда. Но мы выполняли и будем выполнять наши контрактные обязательства в сфере ВТС", — сказал российский лидер.

Путин также ответил, что РФ по контрактам обязана обслуживать вооружение, которые ранее продала режиму венесуэльского лидера Николасу Мадуро, а невыполнения этих контрактных обязательств повлекло бы соответствующие санкции в отношении России.

В то же время, президент России допускает, что некоторые российские специалисты уже отработали свои контракты и покинули Венесуэлу.

Напомним, в марте высокопоставленный чиновник из Венесуэлы подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военными на борту. По словам представителя властей, военнослужащие прилетели в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников".

В то же время, в США по этому поводу утверждают, что РФ перебросила в Венесуэлу представителей сил специального назначения, включая "специалистов по кибербезопасности".

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