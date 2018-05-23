Российские дипломаты требуют встречи с дочерью Скрипаля

Сегодня, 22:02

Заявления Юлии Скрипаль могли быть сделаны под давлением, считает посольство РФ в Лондоне

Юлия Скрипаль. Фото: twitter.com/RussianEmbassy
Юлия Скрипаль. Фото: twitter.com/RussianEmbassy

Посольство России в Лондоне потребовало в среду встречи с Юлией Скрипаль, которая в среду впервые появилась на экране телевизора после отравления в Солсбери, чтобы удостовериться, в том, что она не удерживается против ее воли. Об этом заявил пресс-секретарь диппредставительства, комментируя показанное ранее видеообращение Юлии, передает ТАСС.

"Были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии. Зачитанное ею заявление содержит новую информацию, – заявил он. – Однако показанный ролик лишь усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится".

"Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление", – добавил дипломат.

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"При всем уважении к частной жизни Юлии и интересам ее безопасности, видеоролик не освобождает власти Великобритании от обязательств по консульским конвенциям. На Соединенном Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением. Пока у нас есть все основания подозревать обратное", – добавил он.

Как сообщалось, отец Юлии Скрипаль был выписан из больницы 18 мая. В какой-то момент врачи боялись, что оба пациента могут страдать от повреждения головного мозга.

Напомним, 5 марта полиция британского города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека.

Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находились в критическом состоянии, однако 29 марта Юлия вышла из комы и начала разговаривать, а 30-го – пить и самостоятельно принимать пищу.

Великобритания обвинила Россию в причастности к этой химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок". При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что вещества, подобные "Новичку", якобы могут производиться примерно в 20 странах мира.

Отметим, Скрипаль – уже не первый шпион, которого настигло отравление. В 2006 году в Лондоне умер от отравления полонием-210 подполковник советской и российской госбезопасности Александр Литвиненко. Британские детективы Скотланд-Ярда, расследовавшие его гибель, заявляли о том, что спецслужбы РФ пытались отравить и их.
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