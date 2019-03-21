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Российские элиты мечтают, чтобы Путин последовал примеру Назарбаева – СМИ

Сегодня, 04:10

В отличие от Назарбаева, Путин считает себя не отцом народа, а корпоративным лидером

Фото: Getty Images
Российские элиты мечтают, чтобы Путин последовал примеру Назарбаева – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3e1/510/5c93e1510566b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3e1/510/5c93e1510566b.jpg Россия В отличие от Назарбаева, Путин считает себя не отцом народа, а корпоративным лидером

Российская политическая элита думает о том, чтобы президент Путин последовал примеру своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева и ушел в отставку. Но в России политики об этом молчат, хотя понимают, что Назарбаев, формально отказавшись от поста президента, посылает сигнал Кремлю, где в 2024 году Владимир Путин также завершит свой двадцатичетырехлетний срок полномочий, который всего на четыре года меньше срока его казахстанского коллеги. Об этом пишет издание Le Figaro.

"Теперь, как объясняют политологи, у Путина есть "пример", который он не сможет проигнорировать. Обе страны сталкиваются с одинаковыми проблемами", – указывает издание.

По словам издания, покидая свой пост, казахский лидер уходит от бюджетных трудностей, чтобы сосредоточиться исключительно на стратегических функциях.

"Между тем, автор крайне непопулярной пенсионной реформы, коим является Владимир Путин, пользуется доверием... 32% своих граждан: это очень низкий рейтинг для авторитарной страны. В Алжире, еще одной нефтяной державе, подобное сочетание проблем выводит людей на улицы – такая перспектива сильно тревожит как Казахстан, так и Россию", – отмечает издание.

Издание подчеркивает, что Назарбаев решил вопрос, назначив временно исполняющим обязанности президента Касым-Жомарт Токаева, который сразу же предложил переименовать столицу Астану так, чтобы она носила имя уходящего президента Нур-Султан, которое переводится как "Светлый Султан". Назарбаев также назначил спикером сената свою собственную дочь, 55-летнюю Даригу, тем самым признавая законной династическую передачу власти.

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"Владимир Путин, по словам кремленологов, такого не сделает. Глава российского государства испытывает небольшую тягу к культу личности и держит своих двух дочерей вдали от общественного внимания. Путин считает себя не отцом народа, а корпоративным лидером. В переходном периоде в Казахстане он будет наблюдать прежде всего за реакцией сил безопасности, правящей партии, в которой Назарбаев остается председателем, и олигархов", – цитирует Le Figaro Татьяну Становую, аналитика Московского Центра Карнеги.

Но у главы Кремля иные планы. Он хочет возглавить союзное государство России и Беларуси, которое изо всех сил пытается материализоваться, говорится в статье.

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Тег Путин, отставка, назарбаев, элита, политики

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