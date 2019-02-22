Российские колдуны сожгли пять верблюдов "ради укрепления страны"
Необычный ритуал под названием "Жэн тэнгэри яба" провели последователи тюрко-монгольской религии тенгеризма
В российской Бурятии провели необычный ритуал, в ходе которого были убиты и сожжены пять верблюдов. Инцидент произошел еще в начале месяца, но внимание СМИ случившееся привлекло лишь сейчас.
Руководитель организации "Хухэ Мунхэ Тэнгэри" Артур Цыбиков, который относит себя к "байкальским шаманам", утверждает, что целью проведенного его последователями обряда "Жэн тэнгэри яба" было "укрепление России".
На кадрах, снятых на месте событий, показаны верблюды, бьющие в бубны люди в шаманских костюмах и костер.
"Сохраняя и возрождая традиции, мы восстанавливаем те незыблемые культурные ценности, которые приведут к возрождению и восстановлению нашего большого государства, нашей страны", – говорит Цыпиков.
В свою очередь, в шаманском центре "Тэнгэри" его обвинили в нарушении канонов тенгеризма – исконной религии тюрко-монгольских кочевников, к потомкам которых относят себя буряты.
Кроме того, случившееся в центре назвали "кощунством" и сообщили, что верблюд является самым почитаемым животным в бурятской культуре, однако приносить его в жертву – табу.
Напомним, что ранее в этом месяце оккультная организация "Империи сильнейших ведьм" провела в Москве ритуал "Внеурочный магический круг" в поддержку власти и президента Владимира Путина.
Мы также писали о прямо противоположной ситуации в США, где ведьмы, наоборот, решили объединиться против президента Дональда Трампа.
Кроме того, прошлой осенью в Нью-Йорке колдуны и ведьмы провели обряд наведения порчи на Трампа и судью Верховного суда Бретта Кавано.
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